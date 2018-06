Pratteln - Stephan Eppenberger und Philipp Sick, CEO und CEO der IC information company AG haben der Paessler AG den Ansatz für die Integration von CurIX in PRTG präsentiert. PRTG ist die führende Network Monitor-Lösung für Kunden im KMU-Umfeld. Mit der Integration der Outage Prediction CurIX in PRTG stehen ihnen künftig neue Möglichkeiten der Früherkennung von Fehlern in ihrer ICT-Umgebung zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...