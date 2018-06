Das deutsche Unternehmen hat 26 Batteriewechselrichter für den Lithium-Ionen-Speicher mit einer Kapazität von gut 50 Megawattstunden bereitgestellt. Der Speicher gehört zu den größten Projekten seiner Art in Europa und soll künftig Reserveleistung liefern, um Netzschwankungen auszugleichen.Die komplette Systemtechnik für das Batteriespeicherkraftwerk "Pelham" in England mit 60 Megavoltampere (MVA) Anschlussleistung stammt von der SMA Solar Technology AG. Wie der hessische Hersteller am Donnerstag bekanntgab, dienen die 26 Sunny Central Storage Batterie-Wechselrichter dazu, den Lithium-Ionen-Batteriespeicher ...

