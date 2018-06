Das Fußballstadion hat einen Drei-Megawatt-Speicher aus 148 neuen und gebrauchten Autobatterien von Nissan erhalten. Er erfüllt nicht nur die Anforderungen für die Notstromversorgung, sondern soll auch das niederländische Stromnetz entlasten und den Anteil des Photovoltaik-Eigenverbrauchs steigern.Am Freitag ist in der "Johan Cruijff Arena" ein Energiespeicher aus neuen und gebrauchten Autobatterien offiziell eingeweiht worden. pv magazine nahm an der Veranstaltung teil und hatte zuvor The Mobility House (TMH) für den Einsatz seiner innovativen Technologie bei dem Projekt in seiner deutschen Juni-Ausgabe ...

