Russland und Syrien haben im Süden Syriens drei humanitäre Korridore errichtet. Dort läuft eine Operation gegen internationale Söldner.

In der süd-syrischen Region Daraa haben Russland und Syrien aufgrund der aktuellen Militäroperation gegen die Terror-Miliz ISIS und die Al-Nusra-Front drei humanitäre Korridore errichtet. Die Errichtung der Korridore erfolgte am Mittwoch. Diese sollen dazu genutzt werden, um Zivilisten aus der Region zu evakuieren. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtet, dass am Donnerstag dutzende Familien evakuiert wurden. Etwa 160 Familien, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen, wurden über den Kherbit Ghazaleh-Korridor evakuiert und in provisorische Wohnlager in der Stadt Jbab gebracht. Über den Dael-Korridor wurden 300 Familien evakuiert. Aus der Stadt al-Mesifra konnte noch keiner evakuiert werden, da sie sich noch unter der Kontrolle der Al-Nusra-Front befindet. Die syrische ...

