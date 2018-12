Russland hat Israel für den Militärschlag am Dienstag scharf kritisiert. Man sei sowohl über den israelischen Luftangriff als auch über die Art der Ausführung besorgt, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit.

Es handele sich um eine "grobe Verletzung der Souveränität Syriens" und verschiedener Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, einschließlich der Resolution 1701. In dieser Resolution hatte der UN-Sicherheitsrat während des Libanonkriegs 2006 unter anderem gefordert, dass Israel nicht mehr in den libanesischen Luftraum eindringen darf. Am Dienstagabend waren sowohl vom israelischen Militär als auch von der syrischen Luftwaffe Luftangriffe gemeldet worden. Das syrische Staatsfernsehen berichtete, es habe einen Raketenangriff in der Gegend um die Hauptstadt Damaskus gegeben. Das israelische Militär teilte kurz darauf mit, das israelische Raketenabwehrsystem sei aktiviert worden, nach dem eine Luftabwehrrakete von Syrien aus abgeschossen worden sei.