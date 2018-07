Es gibt Prinzipien, Grundregeln und Philosophien rund um den erfolgreichen Handel an den Märkten, die kennen treue Mitglieder sozusagen "rauf und runter", weil ich darauf immer beispielhaft verweise. Ein wesentlicher Faktor ist dabei das Prinzip "Die Wahrheit liegt auf dem Platz" und damit verbunden die Gelassenheit, statt sich mit Grübeleien zu quälen, wie der Markt morgen, übermorgen oder in einem Monat aussehen dürfte, einfach dem zu folgen, was vor unserer Nase tatsächlich passiert. Denn egal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...