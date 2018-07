Seit vier Jahren wird der Bio-Gesamtmarkt für die Segmente Lebensmitteleinzelhandel, Direktvertrieb, Fachhandel und Gastronomie in Österreich erhoben. Im Jahr 2017 wurden über alle Märkte Umsätze mit biologischen Lebensmitteln in der Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro erzielt, so Agrarmarkt Austria Marketing. Quelle: AMA Die Nachfrage nach biologisch erzeugten Produkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...