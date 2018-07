Seit gut zwei Wochen befindet sich die Aktie der Hella GmbH & Co KgaA in einem deutlichen Abwärtstrend. Auch in der vergangenen Handelswoche kam es erneut zu einem recht starken Verkaufsimpuls. Dieser fand am letzten Donnerstag statt und führte zu einem neuen Tief innerhalb des genannten Abwärtstrends, bei ca. 46,57 Euro. Der Freitag verlief dann erst einmal in einer kleineren Range von etwa 1,30 Euro. Um nun an einer möglichen Fortsetzung dieses ...

