Zürich - Das Switzerland Travel Centre, der offizielle und zugleich grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz, verzeichnet über 15 Prozent Wachstum bei Buchungen gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres. Was auffällt: Die Zahl der Gruppenreisen nimmt ab, der Individualtourismus dagegen zu. So stehen längst nicht mehr nur noch die klassischen Ziele wie Jungfraujoch, Schwanenplatz Luzern oder Zermatt auf der «Bucket-List», sondern immer öfter Orte wie Appenzell, Gruyère oder Rapperswil. Den richtigen Riecher für chinesische Individualtouristen hat auch das Switzerland Travel Centre: Seit November 2017 verkauft das Reisebüro für die Schweiz als erstes touristisches Unternehmen hierzulande eigene sowie ausgewählte Produkte von Partnern auf einem der grössten chinesischen Online-Reiseportale, dem «Fliggy Shop». Die Erfolgsgeschichte geht weiter: 2019 expandiert Switzerland Travel Centre nach Hongkong und eröffnet dort seine ersten eigenen Büros im asiatischen Raum.

Das Reiseland Schweiz steht bei chinesischen Touristen hoch im Kurs, und so konnte das Switzerland Travel Centre bereits im ersten Halbjahr 2018 gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres eine Zunahme der Buchungen von chinesischen Touristen um mehr als 15 Prozent verzeichnen. Im Gegensatz zu geführten Gruppenreisen zeichnet sich im Reich der Mitte seit einiger Zeit jedoch ein Trend zum Individualtourismus ab. Insbesondere junge Leute sind daran interessiert, die zahlreichen Schweizer Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust zu erkunden. Längst wollen diese nicht mehr nur die typischen Schweizer Orte besuchen, sondern setzen auf Authentizität und Ruhe. Ihre Reisen plant und bucht die junge Generation dabei meist nicht über lokale Veranstalter in der Schweiz, sondern in Online-Portalen wie dem «Fliggy Shop». Ende 2014 vom chinesischen Online-Grosshändler «Alibaba» lanciert, hat sich die chinesische Power-Plattform mit über 200 Millionen Nutzern inzwischen zu einem der grössten Reiseportale der Welt entwickelt. Dennoch ist «Fliggy Shop» (vormals «Alitrip») in der Schweiz noch weitgehend unbekannt. Das Switzerland Travel Centre ...

