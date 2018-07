Der AUD/USD stieg nach der Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA). Für zusätzlichen Auftrieb sorgte die Korrektur des US-Dollar. Das Paar scheiterte aber an einem bullischen Breakout über 0,7400 Dollar. Während der US-Sitzung sank der Aussie auf 0,7370/75 Dollar. Zuletzt notierte er auf 0,7380 Dollar und damit 50 Pips im Plus. Der Rückzug von ...

