Was ist da eigentlich bei Evotec los? Als wir die Aktie vor mittlerweile rund drei Wochen zuletzt auf dem Analyse-Schirm hatten, zeichnete sich im Chart eine Bullen-Falle ab, denn die Papiere rutschten da gerade unter die wichtige 15-Euro-Barriere ab. Und dann? Passierte…nichts! Beziehungsweise nicht viel, denn die Kurse pendelten seither um diese horizontale Haltelinie. Jetzt scheint allerdings Bewegung in die Sache zu kommen, denn mit dem bisherigen Tageshoch (15,215 Euro), das kurz nach Eröffnung aufgestellt wurde, kratzte Evotec vorhin doch tatsächlich an der 200-Tage-Linie, die heute bei 15,23 Euro verläuft. Und jetzt? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...