Rund 19 Millionen Haus- und Wohnungsbesitzer in Deutschland müssen laut Bundesregierung wohl bald wegen der Grundsteuerreform eine zusätzliche Steuererklärung machen. Da die bisherige Bewertung der Grundstücke große Ungerechtigkeiten schafft und deshalb nicht verfassungsgemäß ist, muss bis Ende 2019 eine Reform stehen.

Noch ist völlig unklar, wie diese aussehen könnte, doch die Regierung geht fest davon aus, dass "bei derzeit allen bekannten Modellen eine Steuer- oder Feststellungserklärung erforderlich ist". So schreibt das Finanzministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP, über die die "Bild" in ihrer Donnerstagausgabe berichtet. Das bedeutet zusätzlichen Aufwand für alle Hausbesitzer, und für Zehntausende Finanzbeamte, die bundesweit dafür noch immer nicht über einheitliche Software verfügen.