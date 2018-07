ProChile hat sich mit dem Ziel, den elektronischen Handel über die Grenze zu fördern, mit Amazon auf einen Pilotplan für chilenische Unternehmen geeinigt, durch die Plattform in das Ausland zu verkaufen. Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Zu Beginn richtet sich der Pilotplan an chilenische Unternehmen, die bereits Aktivitäten in dem nordamerikanischen Markt...

Den vollständigen Artikel lesen ...