Die E.ON Aktie könnte zu einen der Gewinnern in der laufenden Woche werden. Das Unternehmen verkaufte in der letzten Woche seine Anteile an der Uniper Tochter Fortum für rund 3,76 Milliarden Euro. Damals wurde die Beteiligung für rund drei Milliarden Euro gekauft, wodurch jetzt ein Buchgewinn von knapp 600 Millionen Euro in den Büchern von E.ON steht. Das Unternehmen gab danach bekannt, dass es sich fortan mehr auf die Netze und den Vertrieb fokussieren ...

