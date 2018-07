Die MediGene AG hat nach einer langen und heftigen Abwärtsbewegung endlich den Turnaround geschafft. Die Aktie des Biotechkonzerns brachte in den letzten Wochen und Monaten einige Verluste. Hat ein Anleger Ende Februar in das Unternehmen aus Martinsried investiert hat er nun satte 35 Prozent weniger an Kurswert in seinem Depot. Dies entspricht einem Verlust von knapp sechs Euro je MediGene AG Aktie. Doch dieser negative Trend scheint Ende Juni gebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...