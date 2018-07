In fünf Minuten die Elektroautos für 150 Kilometer Reichweite auftanken. Insgesamt 400 Standorte sollen europaweit mit diesen Ultra-Schnellladesäulen ausgestattet werden. Die ersten sind in Deutschland schon in Betrieb.Das Münchner Unternehmen Ionity hat Tritium als Technologiepartner zum Aufbau von 100 Ultra-Schnellladesäulenstandorten in Europa ausgewählt. Diese sollen zunächst in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Norwegen entstehen, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Jeder der Standorte werde mit sechs HPC-Stromtanksäulen für Elektrofahrzeuge ausgestattet, die für das Aufladen ...

