Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.480 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen wie schon am Morgen die Anteilsscheine der Autobauer BMW, Volkswagen und Daimler mit kräftigen Gewinnen. Am Vortag hatten sich die Chefs der Autobauer mit dem US-Botschafter Richard Grenell getroffen, um über eine Lösung des Zollstreits zu diskutieren. Dabei wurde auch eine zollfreie Lösung diskutiert, der aber auch das bislang zögernde Frankreich zustimmen müsste, berichtete das "Handelsblatt". Die Aktien von Henkel, Vonovia und der Telekom rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 21.546,99 Punkten geschlossen (-0,78 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1688 US-Dollar (+0,21 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.251,58 US-Dollar gezahlt (-0,43 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 34,43 Euro pro Gramm.