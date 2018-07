Der DAX ist am Freitagmittag mit einem kleinen Plus wenig verändert. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.474 Punkten berechnet.

Dies entspricht einem Zugewinn von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Deutsche Bank, Thyssenkrupp und RWE. Ein zwischenzeitliches Plus von sechs Prozent bei den Aktien der Deutschen Bank am Vormittag ist mittlerweile auf ein Plus von vier Prozent geschrumpft. Zuvor gab es Gerüchte, dass JP Morgan Interesse an einem Einstieg bei dem Geldhaus hat - auch wenn dies dementiert wurde. Die Aktien von Volkswagen, Lufthansa und Deutscher Post sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.788,14 Punkten geschlossen (+1,12 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar (+0,17 Prozent).