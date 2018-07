Baden - Der Verband Hotelleriesuisse will die Innovationskraft der Branche befeuern. Beim ersten Hospitality Technology Forum by Milestone präsentierten sich Startups an einer kleinen Messe und auf der grossen Bühne mit drei «Battlegrounds».

Von Stefan Waldvogel

«Über den Tellerrand schauen», so lässt sich das Motto des ersten Hospitality Technology Forums laut Gery Nievergelt zusammenfassen. Der Chefredaktor der htr hotel revue holte den «Startup-Wanderzirkus» erstmals in die Schweiz. Nach erfolgreichen Events in Berlin und Wien präsentierten sich in Baden gut 20 Jungunternehmen den 250 Touristikern und Investoren. Das Spezielle beim Hospitality Technology Forum sind die verschiedenen «Battlegrounds». Hier «kämpfen» ähnlich gelagerte Startups um die Gunst des Fachpublikums. Die Verantwortlichen haben genau fünf Minuten Zeit, um die eigene Idee und die Firma vorzustellen. Eine dreiköpfige Jury stellt während drei weiteren Minuten Fragen und am Ende bestimmen die Zuhörer ihren Favoriten.

Bei den jungen Startups war die Entscheidung klar: Karl Schmidtner, Managing Director von «Upsellguru» holte doppelt so viele Stimmen wie die Nächstplatzierten. Das Geschäftsmodell: Hotelgäste erhalten via «Upsellguru» vor der Anreise eine E-Mail. ...

