Ab Ende Mai dieses Jahres ist die Beiersdorf AG Aktie in eine Range-Phase übergegangen, welche sich um den Preis von 99 Euro herum bewegte. Innerhalb dieses Marktgleichwichts wurde entsprechend viel Volumen umgesetzt. In der Regel folgt auf eine solche Akkumulations- bzw. Distributionsphase, eine äußerst starke Bewegung - so auch in diesem Fall. Die Auflösung dieser Range fand Ende Juni statt. Dabei fiel der Kurs um ca. 7 Euro, bevor sich der Markt ...

