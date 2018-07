Am 03.07. hatten wir auf eine Trading-Chance mit Gilead hingewiesen und die Überschrift des Beitrags lautete: "Wir warten auf den nächsten Ausbruch! Trading-Chance voraus!" Bei unserem letzten Trade mit Gilead, bei dem ein max. Gewinn von 45% möglich waren, wurden wir satt in der Gewinnzone ausgestoppt und am Dienstag hatten wir im Express-Service auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung spekuliert. Bereits am 04.07. gelang der Sprung über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...