Zürich - Anlässlich des ordentlichen Indexreviews ist BB Biotech in den SMIM Index sowie in den SPI Index (Subindex SPI Mid) der SIX Swiss Exchange aufgenommen worden. Die Indizes werden am 21. September 2018 nach Handelsschluss angepasst, mit Wirkung ab dem 24. September 2018.

Bereits seit 2014 ist BB Biotech aufgrund der gestiegenen Börsenkapitalisierung und der höheren Liquidität Bestandteil des Stoxx Europe 600. «Die Aufnahme in den SMIM Index bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...