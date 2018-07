Die Epigenomics AG aus Berlin hat sich auf die Entwicklung von Technologien zur Erkennung von Krebs spezialisiert. Aktuell arbeitet das Unternehmen an einem Leberkrebs-Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs bei Patienten mit Leberzirrhose. Hierbei geht es momentan um die CE-Kennzeichnung für den EU-Raum. Des weiteren will das Unternehmen einen Test in den USA anmelden und den Bluttest in China schneller zugelassen bekommen. Auch in der Vermarktung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...