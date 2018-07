Maxim hat in den ersten 9 Monaten mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Der Umsatz stieg um 9% auf rund 1,9 Mrd $. Allerdings war das Wachstum nicht ganz preiswert. Unterm Strich musste ein Gewinnrückgang von mehr als einem Drittel auf 0,95 $ pro Aktie verbucht werden. Allerdings ist der Vergleich zum Vorjahr etwas unfair, denn im vergangenen Jahr hatte Maxim ein absolutes Rekordjahr. An diese Erfolge konnte der Konzern jetzt nicht mehr anknüpfen. Maxim befindet sich weiterhin in einer schwierigen ... (Volker Gelfarth)

