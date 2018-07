Jinko Solar konnte zuletzt einen neuen interessanten Auftrag melden: Demnach wird das Unternehmen Photovoltaik-Module für eine neue Anlage in Cesar im nördlichen Kolumbien liefern. Es soll dabei um ein Volumen von immerhin 86 MW gehen. Um diese 86 MW in Relation zu setzen: Laut Jinko Solar geht es um eine Viertel Million Standard-Module von Jinko Solar ("345Watt - 1500V"). Diese sollen dann pro Jahr 176 GWh sauberer Energie pro Jahr liefern, so Jinko Solar. Jinko Solar gab auch Hinweise zum ... (Peter Niedermeyer)

