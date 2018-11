Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat im dritten Quartal fast drei Gigawatt Solarmodule abgesetzt. Für das letzte Quartal des Jahres geht Jinko Solar von einem neuen deutlichen Absatzrekord von bis zu 4,0 Gigawatt aus.Die Jinko Solar Holding Co., Ltd. hat im dritten Quartal einen Absatz von 2953 Megawatt seiner Solarmodule verzeichnet. Dies sei fast ein Viertel mehr als im dritten Quartal 2017 und auch nochmal 5,7 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2018, teilte das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz habe im dritten Quartal bei umgerechnet 974,8 Millionen US-Dollar ...

