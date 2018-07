Die ersten Photovoltaik-Projekte für eine Bank haben sind bereits umgesetzt. Weitere Anlagen sind in Planung.Am Dienstag haben die Ecoligo GmbH und die SMA Sunbelt Energy GmbH eine neue Partnerschaft für Photovoltaik-Projekte in Ghana bekanntgegeben. Dabei seien die ersten Anlagen mit einer Gesamtleistung von 40 Kilowatt bereits im Juni auf verschiedenen Filialen der Stanbic Bank in Accra und Tema installiert worden. Dabei kamen SMA-Wechselrichter und andere SMA-Sunbelt-Komponenten zum Einsatz, wie es weiter hieß. Das Projekt sei Teil des Renewable Energy Solutions Programms der Deutschen Energie-Agentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...