Mein Rat ist Vollkornprodukte zu essen. Wer öfter zu Vollkorn greift, tut der Gesundheit etwas Gutes und kann sein Leben verlängern. Früchte und Gemüse in einem großen Umfang gehören ebenso auf den Tisch. Geh oft in den Wald. Bäume wirken auf uns stressreduzierend. Die Natur ist gut für unsere Seele. Besonders Waldluft ist reich an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...