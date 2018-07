Glattbrugg - Die Sommerferien stehen vor der Tür. Wer diese Zeit nicht im Hotel, sondern im Ferienhaus verbringt, sollte beim Packen auf andere Dinge achten. Der Schweizer Ferienwohnungsvermittler Interhome weiss, was für Ferien in einem Ferienhaus in den Koffer gehört.

Wer seine Ferien zum ersten Mal in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung verbringt, ist oft unsicher, was er nebst Kleidern, Necessaire und weiteren persönlichen Gegenständen zusätzlich von zuhause mitnehmen soll. Hat's im Koffer oder im Auto noch genügend Platz, muss auch im Ferienhaus auf fast nichts verzichtet werden. Wichtig ist aber, das Mitgebrachte am Ende der Ferien auch wieder mit nach Hause zu nehmen.

Küchenutensilien

Alle Ferienhäuser sind mit herkömmlichen Küchenutensilien ausgestattet. Oft finden die Gäste auch landestypische Kochutensilien, wie zum Beispiel eine Paella-Pfanne oder ein Fondue-Caquelon vor. Das Lieblingsmesser oder der gute Sparschäler sollte - wenn gewünscht - von zuhause mitgebracht werden, genauso wie das Geschirrtuch zum Abtrocknen.

Kaffeemaschine/Kaffeekapseln



Den vollständigen Artikel lesen ...