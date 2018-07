Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, NYSE: DAL) gab am Donnerstag eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent auf vierteljährlich 35 Cents bekannt. Die nächste Zahlung erfolgt am 16. August 2018 (Record date ist der 26. Juli 2018). Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Summe von 1,40 US-Dollar an Dividende. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs ...

