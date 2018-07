Seit Mitte Mai dieses Jahres, ist der Preis der Covestro AG Aktie um ca. 9 Euro gefallen. Erst in der Zone um etwa 71,50 Euro, wurde der Kurs von den Käufern abgefangen und wieder in die Long-Richtung geschickt. Mittels des mehr oder weniger entstanden Aufwärtstrends, wurde ein absolutes Hoch bei ca. 76,50 Euro erreicht. Von dort aus ist der Kurs nun in der vergangenen Handelswoche erst einmal wieder gefallen. Erst am letzten Dienstag war wieder ...

