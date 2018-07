Zürich - Der weltgrösste Schokoladeproduzent Barry Callebaut (BC) hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 im Vergleich zum Vorjahr die Verkaufsmenge und den Umsatz gesteigert. Im dritten Quartal schwächte sich das Wachstum jedoch ab. Die Mittelfristziele werden derweil bestätigt.

Konkret nahm Verkaufsmenge in der Periode von September bis Mai 2018 um 6,9 Prozent auf 1,512 Millionen Tonnen zu, teilt BC am Freitag mit. Damit ist das Unternehmen erneut deutlich stärker als der Markt gewachsen. Der globale Schokolademarkt wuchs in dieser Periode um 2,5 Prozent.

Der Umsatz, der zu einem guten Teil von der Entwicklung des Kakaopreises abhängt, sank im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 0,2 Prozent auf 5,18 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Minus 2,4 Prozent, was BC ebenfalls mit den tieferen Rohwarenpreisen begründet.

Laut Mitteilung ...

