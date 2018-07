Dietlikon - In grossen Schritten zu mehr Raum für Wohnen, Arbeiten und Erleben: Gemeinsam mit Stadträtin und Vorsteherin des Baudepartements Christa Meier sowie den Investoren bestehend aus der Anlagestiftung Adimora, der Genossenschaft gaiwo und der Genossenschaft Gesewo, legte Implenia am Donnerstag den Grundstein für das erste Gebäude der Lokstadt. Das Haus Krokodil mit seinen unterschiedlichen Miet- und Eigentumswohnungen steht für Vielfalt: So vielfältig die Bewohner des Krokodils, so vielfältig wird die Lokstadt als Ganzes. Neben den von Implenia in Rekordzeit verkauften rund 60 Eigentumswohnungen, baut die Gruppe auch rund 200 Mietwohnungen, wovon die Genossenschaften einen Grossteil beziehen.

Mit der Grundsteinlegung wird aus Vision Realität. "Die Lokstadt wird ab heute Stück für Stück zu einem neuen Stadtteil von Winterthur. Es entstehen urbane ...

