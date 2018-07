Zürich - In Tiefenbrunnen soll eine neue Marina Tiefenbrunnen entstehen. Es wird der erste Hafen in der Stadt Zürich, der von Anfang an auch für die breite Öffentlichkeit konzipiert wird. Die speziell breit gestaltete, öffentliche Hauptmole bietet als Erlebnis das Wasser unter den Füssen und den Himmel über dem Kopf. Zusammen mit einem vielfältigen Gastroangebot soll sie zum Verweilen einladen. Das Projekt von WALDRAP GmbH und von Pechmann Landschaftsarchitekten GmbH geht als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

Die Marina Tiefenbrunnen wird von Anfang an so konzipiert, dass sie einen Mehrwert für die breite Öffentlichkeit bringt und auch die Infrastruktur für den Zürcher Segelsport verbessert. Die Stadt Zürich hat im Sommer 2017 die Einfache Gesellschaft Marina Tiefenbrunnen (EGMT) mit dem Zürcher Segel Club, dem Zürcher Yacht Club und dem Segel-Club Enge sowie der KIBAG Gruppe und der Versicherungsgesellschaft die Mobiliar gegründet. Diese Trägerschaft hat den Auftrag ...

