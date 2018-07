Nach dem Pullback am Donnerstag, wird der USD/CAD nun im positiven Bereich gehandelt, obwohl es ihm nicht gelang sich über 1,3200 zu halten. USD/CAD Rückzug von den Hochs Trotz der Korrektur am Donnerstag, ist das Paar auf einem guten Weg die Woche mit einem Gewinn zu beenden, nachdem es zuvor 2 Verlustwochen gegeben hat. Die BoC erhöhte in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...