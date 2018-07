Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich fester geschlossen. Auch auf Wochensicht ging es erneut bergauf: Zum Start der Berichtssaison hierzulande übertraf der Leitindex SMI die 8'800-Punkte-Marke komfortabel. Am Freitagmorgen stützten versöhnliche Signale im Handelsstreit zwischen der USA und China. Am Nachmittag verliehen dann die Resultate der US-Banken zusätzlichen Schwung.

Vertreter sowohl der chinesischen als auch der US-Regierung signalisierten zuletzt jeweils Gesprächsbereitschaft. Auf der anderen Seite verzichtete die chinesische Regierung bislang auf eine aggressive Reaktion auf die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, weitere Zölle einzuführen. Keine Unterstützung gab es dagegen am Freitagnachmittag von Konjunkturseite. Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Juli stärker eingetrübt als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,49 Prozent höher bei 8'861,05 Punkten. Auf Wochensicht lag der Leitindex 1,88 Prozent im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,45 Prozent auf 1'457,25 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,40 Prozent auf 10'606,14 Stellen. Bei den Blue Chips beendeten 22 Titel den Handelstag im Plus, sechs im Minus und Givaudan sowie Swiss Life unverändert. ...

