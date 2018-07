Die feine englische Art legt US-Präsident Trump bei seinem Besuch in London nicht an den Tag. Großbritannien wirft er vor, sein Land in Handelsfragen miserabel zu behandeln. Und auch die EU wird nicht geschont.

US-Präsident Donald Trump hat der EU im transatlantischen Handelsstreit erneut mit Konsequenzen gedroht. Er warf Europa auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May vor, sein Land in Handelsfragen miserabel zu behandeln. Die Europäische Union werde einen "sehr hohen Preis" bezahlen, wenn sich daran nichts ändere.

Mit Blick auf die Ende des Monats angesetzten Washingtoner Verhandlungen mit der EU sagte er: "Hoffentlich ...

