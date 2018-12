US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania Trump haben überraschend die US-Truppen im Irak besucht. "President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas", schrieb Sarah Sanders, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, am Mittwochabend auf Twitter.

Laut "Arab News" habe der US-Präsident während seines Besuches des Luftwaffenstützpunktes im Westen von Bagdad gesagt, dass er nicht beabsichtige, die Truppen aus dem Land abzuziehen. Trump wurde in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert, dass er die US-Soldaten nicht an der Front besucht.