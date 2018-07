Die Aktie der Metro AG scheint zum Wochenende positiv von einer Analystenstimme beeinflusst. Die Analysten der Nord LB sprechen eine Kaufempfehlung für das Unternehmen aus Düsseldorf aus. Das Kursziel bleibt dagegen bei 20,30 Euro. Grund dafür scheint die weiterhin gute Branche im Einzelhandel zu sein.Die Aktie befindet sich bereits seit Mitte Februar in einer Abwärtsbewegung. Diese brachte Anlegern und Aktionären satte 7,50 Euro an Verlusten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...