Die E.On SE hat seine Anteile an innogy erhöht. Das Unternehmen steigerte seinen Anteil um 5,5 Prozent auf 82,3 Prozent. Das Unternehmen teilte mit, dass die Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen haben. Eine weitere Annahmefrist endet am 25. Juli. Das Angebot von E.On liegt bei 38,40 Euro je innogy Aktie plus einer Dividende von 1,64 Euro.Die Aktie befindet sich seit knapp einer Woche in einer Abwärtsbewegung und brachte seither knapp 0,30 Euro ...

