MegasBlue und Titanium sind die Namen der neuen Blaubeersorten, die in Europa präsentiert und von Global Plant Genetics (GPS) in dem Großteil der Welt verwaltet werden. Wie das chilenische Nachrichtenportal SimFRUIT berichtet, wurden diese ersten zwei Sorten von Oregon Blueberry Farms and Nurseries herausgebracht. Bildquelle: Shutterstock.com "Nachdem wir diese Sorten in den...

