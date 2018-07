Dass der Wert des Euros gegenüber der türkischen Lira bereits seit mehreren Monaten stark ansteigt, ist bspw. im Tageschart diese Marktes deutlich zu erkennen. Von Ende Mai dieses Jahres, bis Anfang Juli, verlief der Markt allerdings in einer Range, welche sich etwa um den Preis 5,400 TRY bewegte. Erst in der vergangenen Handelswoche wurde dieses Marktgleichgewicht mit Momentum verlassen. Untermauert wurden die starken Bewegungen in Long-Richtung, ...

