China ist der weltweit grösste Importeur und Amerikas grösster Abnehmer von Sojabohnen. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigende Einkommen haben den Weg für einen stetigen Anstieg der chinesischen Sojaimporte in den letzten Jahrzehnten geebnet. Im vergangenen Jahr importierte China 57 % der US-Sojabohnen, was einem Drittel der weltweiten Lieferungen entspricht. Auf das Inkrafttreten der US-Importzölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Mrd. US-Dollar am 6. Juli 2018 hat China mit der Einführung eines Importzolls von 25 % auf US-Sojabohnen reagiert. Der Handelskrieg hat sich verschärft, nachdem die Trump-Administration sagte, sie würde 10 % Zoll auf zusätzliche chinesische Importe im Wert von 200 Mrd. US-Dollar erheben. Dieser nach dem Muster "Wie du mir, so ich dir" geführte Handelskrieg hat sich spürbar auf den Sojamarkt ausgewirkt. Nicht nur, dass die Sojapreise seit Anfang Juni dieses Jahres um 15 % gesunken sind, auch der Preisunterschied zwischen den Sojabohnen ...

