Der Münchner Konzern wird Systeme für die 258-Megawatt-Photovoltaik-Anlage liefern und sich um die Inbetriebnahme kümmern. Der Solarpark soll bis Mitte 2019 entstehen.Siemens hat einen Auftrag zur Lieferung von Systemen und Inbetriebnahme eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 258 Megawatt in Vietnam von der Trung Nam Group erhalten. Es sei das erste Photovoltaik-Projekt für Siemens in Südostasien und der bislang größte geplante Solarpark im Land, teilte der Münchner Konzern bereits in der vergangenen Woche mit. Die bestellten Systeme umfassten unter anderem die Wechselrichter, Leistungs- und Verteiltransformatoren, ...

