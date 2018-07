Bonn - Die Zurich Gruppe Deutschland nutzt den Wandel in der Branche, um mit Innovationen und einer Stärkung der Marken Zurich und DA Direkt im Markt anzugreifen.

"Die Zurich Gruppe Deutschland hat die Phase der Profitabilisierung und Sanierung des Bestandsgeschäftes erfolgreich abgeschlossen und geht nun gezielt in die Offensive", so Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben unser Bestandsgeschäft in den letzten Jahren grundlegend profitabilisiert und in 2017 mit 366 Millionen Euro ein hervorragendes Betriebsergebnis eingefahren. Nun starten wir in die nächste Phase und werden auf diesem soliden Fundament aufbauend in zwei zentralen strategischen Stossrichtungen im Markt angreifen", erklärt Schildknecht.

Stärkung sowie Ausbau der Marken und Angebote von Zurich und DA Direkt

Die Zurich Gruppe Deutschland wird die Marken und Angebote von Zurich und DA Direkt stärken und ausbauen. Dazu zählen eine klare Positionierung und gezielte Expansion in potenzialträchtige Segmente sowie die entsprechende Anpassung der jeweiligen Geschäfts- und Betriebsmodelle. "Das Unterscheidungsmerkmal zwischen der Marke Zurich und der Marke DA Direkt ist grundsätzlich keine Frage von Digital oder Nicht-Digital. Die Marken werden sich in erster Linie durch die Erfüllung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse - beispielsweise in Bezug auf Beratung und Service - differenzieren", so Schildknecht. Die Marke Zurich wird sich auf das Segment mit beratungs- und serviceorientierten Privat- und Geschäftskunden fokussieren. Dabei soll neben der schon starken Marktposition bei den Privat- und Industriekunden insbesondere das Geschäft mit kleinen und mittelständischen Geschäftskunden gestärkt werden. Die Marke DA Direkt wird im Gegenzug bei Kunden geschärft, die besonderen Wert darauf legen, ihre Versicherungsgeschäfte weitgehend selbst zu steuern.

Mit Innovationen neue Wachstumsquellen erschliessen und Effizienzpotentiale heben

Die zweite strategische Stossrichtung umfasst die systematische Entwicklung und Nutzung von Innovationen, um neue Wachstumsquellen zu erschliessen und weitere Effizienzpotenziale zu heben. Dazu zählt die Konzentration auf wachstumsstarke Megatrends, beispielsweise in den Bereichen Mobilität, Smart-Home und New Life. Hier sollen, gemeinsam mit strategischen Partnern, ...

