Zug / Genf - 16. Juli. 2018 - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX: WIHN; OTCQX: WIKYY), eine führende Schweizer Cyber-Security und IoT Unternehmung, gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen QuoVadis mit PrimoSign die neuste Generation ihrer eSignature-Lösungen erfolgreich gelauncht hat.

PrimoSign Engine digitalisiert und veredelt analoge Unterschriftsprozesse

Mit PrimoSign Engine hat das erste Produkt innerhalb der neuen WISeKey QuoVadis eSignature Familie die Entwicklungsküche verlassen und ist seit Herbst 2017 erfolgreich produktiv im Markteinsatz. PrimoSign Engine ermöglicht Online-Signaturprozesse mit qualifizierten Zertifikaten, welche rechtlich gemäss Schweizer (ZertES) Signaturgesetz der Handunterschrift gleichgestellt sind. WISeKey QuoVadis kann zudem qualifizierte Zertifikate gemäss Europäischem (eIDAS) Signaturgesetz ausstellen. PrimoSign Engine erlaubt damit die Digitalisierung von teuren, traditionellen, analogen Unterschriftsprozessen, unabhängig ob für interne (z. B. Human Resources Workflows) oder externe (z. B. komplett digitale Neukundengewinnung im Finanzsektor) Signierungsanforderungen. Der Anwender befindet sich dabei weiterhin in seiner gewohnten Arbeitsumgebung (z. B. im eBanking). PrimoSign Engine operiert vollständig im Hintergrund und kann via einer einfachen REST-API-Integration in nahezu jede beliebige Anwendung implementiert werden. Durch dieses Aufrechterhalten der gewohnten Nutzerumgebung und Customer Journey wird die Akzeptanz sowie das Anwenden der eSignature erhöht und damit auch die Conversion-Rate gesteigert.

Bankkontoeröffnung bequem am Sonntag vom Sofa aus

Zusammen mit Partnern ermöglicht WISeKey QuoVadis ein vollständiges Digital Onboarding. So können z.B. Finanzinstitutionen ihre Neukunden komplett digital und ohne Medienbrüche gewinnen. Innert weniger Minuten identifiziert sich der Neukunde dabei mittels eines Videochats und erhält ein qualifiziertes Zertifikat, mit welchem er anschliessend rechtskonform, nahtlos und wiederkehrend, online Verträge mit dem Anbieter abschliessen kann. Ausserhalb von Büroöffnungszeiten, bequem von jedem Ort - zum Beispiel von Zuhause aus - und mit jedem beliebigen Gerät (Desktop, Mobile, Tablet).

Gewinnbringende Fähigkeiten

PrimoSign Engine überzeugt u.a. mit folgenden Eigenschaften:

Rechtlich bindende elektronische Signaturen Hochsicher und Datenschutzkonform: Zu signierende Dokumente verlassen die Kundenumgebung nie, lediglich der Hashwert wird an WISeKey QuoVadis übermittelt Grösstmögliche Anonymität: Selbst ein anonymisierter, rechtsverbindlicher Signaturprozess ist möglich Prozesssicherheit durch gesetzliche Umkehr der Beweislast Signifikante Effizienzgewinnung durch schnellere Unterschriftsprozesse und Prozessautomation durch strukturierte Daten Starke Kostenreduktion im Vergleich zu analogen Signierungsprozessen Ermöglichung ...

