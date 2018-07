New York - Ohne Schwung und klare Richtung sind die Aktien an der Wall Street in die neue Börsenwoche gegangen. Der Dow Jones Industrial trat am Montag mit 25'019,35 Punkte im frühen Handel auf der Stelle. Wie schon im Mai könnte sich die Zone um 25 000 Punkte als ein hartnäckiger Widerstand erweisen, sagte ein Börsianer. Die Blicke der Investoren richteten sich immer mehr auf die langsam Fahrt ...

