Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist ohne Schwung in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI fand den ganzen Tag über keine klare Richtung und schloss etwas tiefer. Die Ausschläge bei den einzelnen Titeln hielten sich in Grenzen. Analysten sprachen denn auch von einem über weite Strecken lethargischen Handel. Nach dem guten Lauf der letzten zwei Wochen, in denen der SMI um fast 3 Prozent avancierte, hätten die Zeichen auf Konsolidierung gestanden.

Für einen weiteren Anstieg fehlten zum Wochenstart die Impulse. Unternehmensnachrichten waren Mangelware und die wenigen Konjunkturdaten unspektakulär. Und das Treffen der Präsidenten der USA und Russland brachte zunächst keine klaren Resultate; immerhin blieben verbale Attacken aus. Einen leisen Dämpfer gab es zudem vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der die Aussichten für die Weltwirtschaft wegen der politischer Unsicherheiten etwas negativer sieht.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,15 Prozent tiefer bei 8'847,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank um 0,04 Prozent auf 1'456,60 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,10 Prozent auf 10'595,33 Zähler. Von 30 Blue Chips beendeten 17 Titel den Handelstag im Minus, zwölf im Plus und einer (Dufry) unverändert.

Die markantesten Verluste erlitten SGS (-0,8%). Der Warenprüfkonzern ...

