Die Siltronic AG stellt am 25. Juli 2018 seine Quartalszahlen für das Quartal zwei in 2018 vor. Alle warten gespannt ob der Waferhersteller seine positive Prognose bestätigen kann und auch hier die Aufwärtsbewegung weitergeht. Das Unternehmen aus München produziert Wafer aus Reinstsilizium. Wafer sind die Grundlage für die moderne Mikro- und Nanotechnologie. Die Aktie dagegen zeigt sich in diesem Jahr weniger beständig und eher volatil.Dies wird ...

