Die VTG AG aus Hamburg ist ein Schienenlogistik- und Waggongvermietungsunternehmen. Kernpunkte des Unternehmens sind Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik. Die Warwick Holding GmbH will ein Übernahmeangebot für die VTG AG abgeben. Die Warwick Holding GmbH gehört zur Morgan Stanley Inc. Das Unternehmen hält bereits 29 Prozent an der VTG AG und wird den Anteil der Kühne Holding AG übernehmen. Diese hält aktuell 20 Prozent. Hierfür ...

